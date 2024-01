Romanse, wybryki, tatuaże. "Imprezowy książę" królem Danii

Kiedy książę koronny Fryderyk miał dziesięć lat, jego młodszemu bratu Joachimowi powiedziano, że odziedziczy zamek Schackenborg. - A ja co będę miał? - zapytał następca tronu, czując się pominięty. - Ty odziedziczysz Danię - odrzekła królowa Małgorzata. Mały książę - jak wspominał po latach w biografii "Under Bjælken" - pomyślał, że to jednak brzmi dziwnie.

Turbo Prince chce być sobą

Fryderyk we wspomnianej biografii opowiadał, że jego rodzice "nie byli zbyt dobrzy w wyjaśnianiu mu, co to znaczy, że jest księciem koronnym". To zaś sprawiało, że on sam jako dziecko był "niepewny, nieśmiały i niezręczny". Ojciec nie tego oczekiwał od potomka. Z okazji srebrnego wesela rodziców 24-letni książę wypowie słowa, które duńskie media będą cytowały niezliczoną ilość razy. - Tato, mówią, że jeśli kogoś kochasz, to go karzesz. Nigdy nie wątpiliśmy w twoją miłość. Czasami było to może nieco przytłaczające, a może też trochę przypadkowe. Jako dziecko często czułem się bezsilny wobec twojej ścisłej logiki, jasnej składni i galijskiego temperamentu. Często powtarzałem, choć nie na głos, jak baranek z bajki La Fontaine'a o wilku i baranku: La raison du plus fort est toujours la meilleure (Racja mocniejszego zawsze lepsza bywa - przekł. S. Trembecki).