Damięcki: Czy bycie artystą zwalnia mnie z obywatelskiej odpowiedzialności za państwo?

Mateusz Damięcki: Tak. To zasługa reżyserki Sylwii Rosak. Zadzwoniła do mnie i nawiązując do naszej współpracy - bardzo pozytywnej, choć do tamtego momentu dość krótkiej - zapytała, czy nie chciałbym zagrać w teledysku, który tworzy dla swoich przyjaciół. Zaznaczyła, że pisząc scenariusz, myślała o mnie, co było schlebiające. W takich momentach działa pewne sprzężenie zwrotne, bo kiedy aktor słyszy, że reżyser pisał coś z myślą o nim, to - poza nobilitacją - tworzy się między nimi więź.

Od momentu kiedy usłyszałem o pomyśle do samej realizacji minęło bardzo mało czasu, ale jako aktor szukam wyzwań. Większość propozycji, jakie dostaję, to projekty komercyjne – na tym polega moja praca. Co jakiś czas mam więc potrzebę zmienić moją zawodową codzienność. Możliwości kreacyjne w serialu, w którym gra się wiele lat, są naprawdę ograniczone i nie jest to krytyka - tak po prostu to działa. Szukam więc czegoś, co zaspokoi moje ambicje artystyczne. Dzięki temu kilka razy w życiu udało mi się zrealizować projekty, które całkowicie odbiegają od mojego wizerunku. Tak było również w przypadku tego teledysku. Potraktowałem go jako bardzo ciekawe zadanie aktorskie, równie nietuzinkowe co rola Goldena w filmie w reżyserii Cypriana T. Olenckiego pod tytułem "Furioza” o środowisku kiboli i miłości, która może rozbić nawet najbardziej niebezpieczne układy. (Premiera 22 października - red.).