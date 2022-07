Damian Marley dla tvn24.pl: ludzie słuchają muzyki bez względu na nazwisko 

W 2001 roku ukazał się jego drugi studyjny krążek "Halfway Tree”" - tytuł albumu odnosił się do pochodzenia Damiana, którego matka urodziła się w bogatej rodzinie, podczas gdy ojciec wywodził się z biedoty. Rok później płyta została nagrodzona statuetką Grammy dla najlepszego albumu reggae. Od tego czasu artysta otrzymał jeszcze dwie nagrody w tej kategorii: za płyty "Welcome to Jamrock" (2006), której tytułowy utwór otrzymała również statuetkę za najlepsze wykonanie miejskie/alternatywne, i "Stony Hill" (2018).

W 2011 roku swoją premierę miał singiel "Miracle Worker" - piosenka supergrupy SuperHeavey, założonej przez wokalistę The Rolling Stones Micka Jaggera i brytyjskiego muzyka i kompozytora Dave’a Stewarta. Poza Damianem Marleyem do swojego projektu artyści zaprosili także wokalistkę Joss Stone oraz indyjskiego producenta, wokalistę i kompozytora A. R. Rahmana.

2 sierpnia artysta zagra koncert w Amfiteatrze Parku Sowińskiego w Warszawie. W rozmowie z Esterą Prugar mówi o swojej twórczości ("tworzę muzykę, bo ją kocham, a ojciec nie jest moją jedyną inspiracją"), rodzinie ("jest bardzo dużą"), o tym, jak pandemia wpłynęła na jego podejście do życia ("bez względu na to ilu masz fanów, choćby najwierniejszych, bez względu na jakąkolwiek sławę, tych rzeczy zwykle nie da się spieniężyć lub włożyć do garnka") i skąd pomysł, by zająć się ... nożami w ramach planu B na życie.