Czy PiS przywróci egzaminy na studia? Kaczyński: w naszym rządzie jest człowiek młody, zdolny...

- Uważam, że trzeba zrezygnować z konkursu matur - powiedział wyborcom w Gnieźnie prezes PiS Jarosław Kaczyński. I jako dowód, że zmiany są konieczne, opowiedział historię jednego z ministrów. Czy to wystarczy, by zmienić system funkcjonujący od 2005 roku? W przypadku gimnazjów i nauczania historii to właśnie poglądy prezesa były kluczowe dla przeprowadzenia edukacyjnych reform.