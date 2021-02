Czy twój pies zrezygnowałby z mięsa?

- Mój weganizm ma podłoże światopoglądowe, nie zdrowotne. Jestem przekonana, że zmniejszenie popytu na mięso i nabiał jest jedyną drogą mogącą nas doprowadzić do zmniejszenia przemysłowej hodowli zwierząt, która jest współczesnym holokaustem. To zmusiło mnie do przejścia najpierw na wegetarianizm, a później stopniowo na weganizm. To, że nie jem mięsa, a mój pies tak, uwierało mnie - mówi.