Maciek ma 12 lat, a już kilka razy zmieniał szkołę. Wcześniej usunięto go z prywatnego przedszkola.

Szymon ma 11 lat. Diagnoza: ADHD i depresja. Próbuje się uczyć w szkole integracyjnej, ale nie jest to łatwe. Mama Szymona, z powodu problemów syna w szkole, sama też zmaga się z depresją. Ostatnio powiedział jej, że nie zabił się tylko dlatego, bo na pewno by długo płakała.

Jeremiasz ma 26 lat, skończył grafikę na warszawskiej ASP. Młody, świetnie zapowiadający się artysta. - Oczywiście wszyscy mówili, że on się do żadnej szkoły nie nadaje, ale na szczęście trafił do nas - mówi Marek Tarwacki, dyrektor szkoły w Łajskach.