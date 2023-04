Czy MS_Madzia z Twittera i asystentka prokuratora z Gdańska to jedna osoba? W tle śmierć syna posłanki

"Dziennikarz nie ujawnił personaliów. Ta obrzydliwa baba @filiksmagdalena ukrywała pedofila, który molestował jej dzieci. Wszystko, by chronić platformianych przestępców i popaprańców z PO " - napisała MS_Madzia.

Do 7 marca, czyli do dnia pogrzebu Mikołaja Filiksa, Magda Lena ponad 400 razy publikowała tweety i odpowiedzi na inne wpisy oraz podawała dalej wpisy innych użytkowników serwisu. Zdecydowana większość nawiązywała do sprawy Magdaleny Filiks. Było w nich obwinianie posłanki za śmierć syna, atakowanie PO, obrona dziennikarza Radia Szczecin oraz "podbijanie" przekazu polityków Solidarnej Polski i PiS.