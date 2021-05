"Nie śpiewamy o byciu grzecznymi chłopcami i nigdy takimi nie byliśmy"

Jan Borysewicz : Zawsze traktowałem rock and rolla nie tylko jako muzykę, ale również jako styl życia. To była wspaniała zabawa i nie przeczę temu, ale jednak to muzyka od dziecka była moją największą miłością. Dlatego zawsze te dwie kwestie rozgraniczałem. Nawet wtedy, gdy odbywały się balangi - i to ostre - zawsze następnego dnia przytulałem instrument i wiedziałem, co jest dla mnie najważniejsze.

Niesamowite jest to, że dziś, mając 65 lat, ciągle spędzam po kilka godzin dziennie z gitarą, nie ma takiego dnia, żebym nie grał. To ma dla mnie dziś takie samo znaczenie jak wtedy, gdy po raz pierwszy wziąłem do ręki instrument, choć nie potrafiłem na nim jeszcze zbyt dobrze grać. Zdarzało się, że spałem z gitarą. Dzisiaj z nią nie śpię, ale ciągle chcę się rozwijać muzycznie i nie czuję, że minęło 40 lat. Mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia – wiem, czego się muszę nauczyć i co bym chciał zrobić, czego jeszcze nie umiem. Uważam, że jeśli chodzi o muzykę, to jestem dopiero na półmetku, a nie na końcu drogi. To jest dla mnie istotne, a te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły poza muzyką… No, były. Dziś to już nieodłączny element naszej historii.