Człowiek Bielana na Śląsku i 17 milionów dotacji w cztery lata. "Prowadzę projekty. Na tym się znam"

Przyjechał do Gliwic z Armenii jako dziecko. Skończył prawo, założył restaurację. Należy do wielu organizacji pozarządowych, wygrywa rządowe konkursy, jest w radzie krajowej Partii Republikańskiej Adama Bielana. Spotykam go przypadkiem w domu w Międzybrodziu Bialskim. - Kupiliśmy to jako fundacja - mówi Petros Tovmasyan. Pieniądze na zakup i remont pochodzą między innymi z trzech dotacji ministra kultury oraz pożyczki preferencyjnej. W sumie ponad milion złotych. Agencja nieruchomości pisała o tym miejscu: świetna oferta do prowadzenia działalności turystycznej.