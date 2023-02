40 mln zł z ministerstwa edukacji na nieruchomości. A czego naprawdę potrzebuje polska szkoła? Lista największych bolączek

1. Pomoc psychologiczna, bo 50 procent uczniów ma objawy kryzysu psychicznego

Ponad 1200 - to liczba wakatów na stanowiskach szkolnych psychologów, do tego 800 ofert pracy dla pedagogów (dane z 7 listopada 2022). A to znaczy, że w ponad dwóch tysiącach placówek uczniowie nie mają specjalisty, do którego mogliby się zwrócić ze swoimi problemami. Jeszcze raz, żeby nam to nie umknęło: dwa tysiące placówek, w każdej po kilkuset uczniów, a wszyscy oni nie mają do kogo iść po pomoc.