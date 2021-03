"Jeśli ktoś chce mieć prestiż, musi mieć pieniądze". Czym jest choroba zwana punktozą?

W polskiej nauce rodzi się bunt przeciwko działaniom ministra Przemysława Czarnka. To już nie są pojedyncze głosy, to sprzeciw wyrażony oficjalnie przez najważniejsze polskie instytucje naukowe.

Naukowcy piszą o łamaniu przez Przemysława Czarnka prawa i przyjętych dobrych obyczajów, a także wzywają do wycofania się z podjętych decyzji. Poza tym "apelują", "wyrażają zaniepokojenie" lub "sprzeciw", piszą też o "względach ideologicznych", jakimi ich zdaniem kieruje się minister przy "dowartościowywaniu niektórych środowisk".

Wykaz niezgody

Naukowcy muszą "zbierać" punkty. Do czego ich potrzebują? Do ewaluacji. To kluczowe słowo. Oznacza ocenę przeprowadzaną raz na cztery lub pięć lat przez ministerialne organy. Oceniani są sami naukowcy oraz uczelnie. Naukowiec musi wykazać się odpowiednią liczbą punktów za swoje publikacje. Podobnie uczelnia - w tym przypadku na jej konto zalicza się punkty zatrudnionych w niej badaczy.