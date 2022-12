Służba ojczyźnie jak gra komputerowa? Tak Polska rozwija cyberwojsko

- Cały czas nas atakują. Najwięcej cyberataków jest na systemy jawne, na telefony komórkowe. Mogą trafić was, mogą trafić waszą rodzinę - mówi o działaniach rosyjskich hakerów przed salą konferencyjną płk Mariusz Chmielewski, zastępca dowódcy komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Stoję w grupie komputerowych geeków, którzy otoczyli Chmielewskiego po wykładzie. Postawny, w mundurze, ogolony na "zero", opowiada chłopakom w bluzach z kapturem i z plecakami z laptopami o "teleinformatycznym wspomaganiu wojsk kinetycznych".

- Powtórzę za jednym z amerykańskich generałów: kiedy nie pieniądze, a misja są dla was ważniejsze, to zapraszam do współpracy - dodaje.