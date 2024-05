Co zrobić, jeśli plaża jest miejscem wojennej zbrodni? Nadal beztrosko pluskać się w wodzie?

Długi majowy weekend, pogoda jak w lipcu, rodzina Kowalskich przyjechała nad morze na jeden dzień. Ojciec zaparkował samochód, do toreb i plecaka spakowali parawan i kocyki, pytają o drogę do plaży. - Miniecie szkołę im. Pamięci Ofiar Stutthofu, potem w prawo do ulicy Obozowej, potem w lewo wejdziecie do lasu przy tablicy z mapką obozu i dalej przez las – tłumaczy miejscowy. – Tylko pamiętajcie, że jak znajdziecie w lesie resztki butów lub co gorsza, ludzkie szczątki, to nie ruszajcie, tylko sfotografujcie i wyślijcie zdjęcie do muzeum lub nadleśnictwa. Przyjadą pozbierać. Miłego wypoczynku!