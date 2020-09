"Każdy chce mieć trochę frajdy". Co się dzieje z twoim autem, gdy zostawiasz je w warsztacie

Miał umyć felgi, a rozbił auto warte blisko 200 tysięcy złotych na drzewie. Mechanik zamiast wymieniać olej, wyjechał na drogę, wpadł w poślizg i staranował inny samochód. Okoliczna "złota rączka" też testowała superszybki wóz - skończyło się tak, że wyrwany silnik wylądował na czyjejś posesji. Osoby z branży mówią, że skala "pożyczania" aut jest znacznie większa, niż może się wydawać. Sprawdzamy, czy i co można z tym zrobić.

Auta naprawiał w wolnym czasie. O 25-latku z gminy Wojcieszki pod Łukowem miejscowi mówią dzisiaj niewiele: - Szkoda chłopaka. Chciał sobie pojeździć, a teraz przez lata będzie się wygrzebywał z bagna. Każdy czasem robi coś głupiego, ale nie zawsze musi potem za to pokutować tak długo.

O tym, co stało się potem, informowaliśmy na tvn24.pl : późnym wieczorem 25-latek przykręcił do bmw tablice rejestracyjne od alfy romeo, którą też miał naprawić i .... pojechał. Wyprawa skończyła się poślizgiem i uderzeniem z dużą siłą w drzewo. Na tyle dużą, że spod maski auta wyrwany został silnik, który potem jeszcze przebił ogrodzenie okolicznej posesji. Policja w Łukowie podkreśla, że tylko cudem nikt nie ucierpiał.

Ta historia skończy się przed sądem: młody kierowca odpowie za spowodowanie kolizji i krótkotrwałe użycie pojazdu. Grozi mu od 3 miesięcy do lat 5 więzienia, karę sąd może zamienić na grzywnę.

Czy to był incydent? Niekoniecznie. Zdarzenie z Łukowa wpisuje się w szerszy problem. W styczniu tego roku informowaliśmy o pracowniku myjni, który miał umyć felgi w sportowym dodge’u. Miał wypolerować felgi w aucie, pod maską którego było ponad 600 koni mechanicznych. Po krótkiej rozmowie z właścicielem auta, mężczyzna wsiadł do środka, przejechał kilkadziesiąt metrów, wpadł w poślizg i rozbił się na drzewie. Policja potem wyjaśniła, że pracownik myjni w ogóle nie miał uprawnień do kierowania samochodem. Został też ukarany mandatem za spowodowanie kolizji.