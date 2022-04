Chorzy na pogodę. Kto się boi hektopaskali

Ciśnienie atmosferyczne to jeden z czynników kształtujących pogodę. Dla Michała Chylińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wyjaśniającego mi w najprostszych słowach, czym ono jest, to "masa powietrza leżącego nad danym punktem Ziemi". Fascynująca, bo "powietrze jest jak ciecz i przelewa się nad Ziemią". Żeby pomóc mi to zobrazować, Chyliński prosi, żebym wyobraziła sobie, że mieszam wodę w wiadrze. Zauważę wtedy miejsca, gdzie wody będzie mniej lub więcej, bo na powierzchni pojawią się fale. Miarą ciśnienia są hektopaskale.