17 nagród, medal od prezydenta za wieloletnią służbę. Stanęła po stronie ofiar, została zwolniona

Wcześniej, jako jedyna członkini komisji antymobbingowej, stanęła po stronie poszkodowanych pracowników ciechanowskiego kuratorium oświaty. Były już dyrektor Jacek Zawiśliński - według pracowników - nadawał im obelżywe przezwiska ("Śmierdziel", "Wielka Stopa"), mówił: "Nalej mi czarnej cipuleńki" albo "To proste jak je…anie dzieci". W godzinach pracy i wieczorami wysyłał swoim podwładnym zdjęcia i filmiki o charakterze pornograficznym. Jedna z osób otrzymała ich aż 100. Prokuratura do filmików się nie odniosła. W stosunku do pozostałych treści uznała, że mają one "memiczny" charakter.