Setka zdjęć porno, w tym nagie dzieci. Trzy instytucje nie dostrzegły nadużyć w kuratorium

- My uważamy i ja to podtrzymuję, że tutaj nie doszło do przestępstwa rozpowszechniania pornografii. Na miejscu pracowników powiedziałbym dyrektorowi, że mnie to nie śmieszy - mówi prokurator Przemysław Bońkowski, szef Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie. W czwartek sąd ma zbadać, czy umorzenie postępowania w sprawie byłego dyrektora delegatury kuratorium było zasadne.