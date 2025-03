Prawda? "Rośnie grono ludzi, którzy nie są nią zainteresowani"

W teatrze debiutował w 1966 roku, w filmie - w 1973, regularnie współpracując z gronem wybitnych twórców i samemu stając się jednym z najciekawszych twórców ostatnich dekad. Jeszcze jako 20-letni student Uniwersytetu Oksfordzkiego zapisał się w historii teatru brytyjskiego jako najmłodszy dramaturg ery nowożytnej, którego sztuka wystawiona została na londyńskim West Endzie. Był to jego debiutancki tekst "When Did You Last See My Mother?"