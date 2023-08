Nie wierzą, że to Krzysztof. Tylu ludzi zabić, dzieciaka swojego?

Mieszkańcy schodzą się do kącika na różańce za zmarłych, nabożeństwa majowe, śpiewają. Stała grupa modlitewna liczy 30 osób. A. mieli tam z domu kilka kroków. Jak trzeba było skosić trawę w kąciku, użyczali prądu. - Ani on, ani jego żona nigdy nie postawili tam nogi - mówi 80-latek z osiedla.

Ciała

Tego samego 20 kwietnia jedna z sąsiadek A. zauważyła, że Krzysztof wrócił do domu sam. Jak co dzień wyszedł na spacer z Martą i dzieckiem, ale tym razem wrócił przed nimi.

Poznali się w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Potem mieszkali u rodziców Marty w Sochaczewie na Mazowszu. To ponad 300 kilometrów od rodziców Krzysztofa. Od 20 kwietnia rodzice Marty nie mogli się do niej dodzwonić.

Sąsiadka A. zauważyła także, że tylne drzwi ich domu, wychodzące do ogrodu, są uchylone. Ale A. mieli koty, pewnie dla kotów zostawili otwarte drzwi. Zauważyła, że w nocy paliło się u nich światło na parterze. Ale przecież tam było małe dziecko, rodzice mogli wstawać do płaczącego dziecka.

W końcu siostra Marty poprosiła kolegę Krzysztofa, którego poznała wcześniej w Chodzieży, by do nich zajrzał.

Był poniedziałek 24 kwietnia. Furtka do posesji nie była zamknięta na klucz. Kolega wszedł do domu od ogrodu i znalazł na parterze ciała Krzysztofa i Marty. Leżeli w korytarzu, a między nimi nóż. Marta miała zaklejone usta i związane ręce. Wezwane służby odkryły kolejne ciała. Staś był w pokoju, w fotelu. Rodzice byli na piętrze w łóżku, przykryci kołdrą. Wszyscy mieli podcięte gardła. Krzysztof miał także świeże rany cięte na nadgarstkach, co dla śledczych oznacza próbę samobójczą. Jego żona i rodzice mieli rany na dłoniach, co oznacza, że się bronili.