Byli potęgą, stali się narodem przeklętym. Ludobójstwo w drugim mocarstwie świata

Światowe mocarstwo nabiera przekonania o swojej wyższości i buduje potężną armię. Rozpoczyna się szukanie wrogów, cenzura i propaganda stają się wszechobecne. Nieprzychylni władzy ludzie znikają bez śladu na ulicach. Celem zorganizowanych ataków jest zwłaszcza jedna z mniejszości – staje się ona ofiarą kampanii oszczerstw, a miliony jej przedstawicieli z łapanek trafiają do obozów koncentracyjnych. Tam ich codziennością są elektrowstrząsy, podtapianie, bicie, eksperymenty medyczne i zbiorowe gwałty.

To nie lata 30. XX wieku w nazistowskich Niemczech czy komunistycznej Rosji. To rok 2021 w Chinach, w których - na naszych oczach - powstała państwowa machina represji.

Jak to możliwe? Dlaczego nikt nie reaguje, a historia znów się powtarza?

Dwa Dzikie Zachody

Pierwotnie Chiny zajmowały jedynie ziemie w dorzeczu Żółtej Rzeki. Włączanie w granice imperium kolejnych terytoriów było długim, kontynuowanym przez kolejne dynastie procesem krwawych podbojów, trwających aż do momentu, w którym dotarły do niemal niemożliwych do pokonania geograficznych przeszkód – Himalajów, pustyń i nieurodzajnych stepów.