Leki, przemoc i elektrowstrząsy. "Ankang", czyli sposób na łamanie niepokornych

Miała 29 lat, kiedy rozpoczęła transmisję na żywo w mediach społecznościowych, która na zawsze zmieniła jej życie. Dong Yaoqciong, mieszkanka trzymilionowego Zhuzhou w chińskiej prowincji Hunan, pokazała w internecie, jak oblewa atramentem portret Xi Jinpinga, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin . Kobieta podczas transmisji podkreślała, że jej gest jest symbolem niezgody na autorytaryzm, "pranie mózgów obywateli" i wszechwładzę komunistycznej partii. Zapis transmisji błyskawicznie zyskał popularność w sieci, również poza granicami Chin. Przedstawiciele organizacji walczących o prawa człowieka chwalili odwagę młodej kobiety, która otwarcie i publicznie wyraziła swoją opinię na temat praktyk reżimu. Wielu komentujących obawiało się, że Dong Yaoqciong trafi do aresztu pod zarzutem - jak ma to miejsce w przypadku aktywistów krytykujących partię - "prowokowania niepokojów społecznych".

Dong po tym wpisie zniknęła. Dziś już wiadomo, że nie trafiła do aresztu. Została poddana procedurze, którą przedstawiciele organizacji Safeguard Defenders, walczącej o prawa człowieka w Państwie Środka, nazywają "Ankgang". Oznacza ona przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym. W jej trakcie osoby, które stanowią zagrożenie dla władzy, pozbawiane są wolności, przywiązywane do łóżek. Podaje się im silne leki, a nawet - jak czytamy w raporcie, do którego dotarliśmy jako pierwsi w Polsce - stosuje się elektrowstrząsy. Safeguard Defenders opisuje historię 99 osób, które zostały poddane procedurze "Ankgang".

- Najgorsze w Ankgang jest to, że nigdy nie wiesz, na jak długo tam trafiasz. Czasami może to być 20, 30 lat - mówi Song Zaimin, chiński aktywista cytowany w raporcie.

Inna osoba

"Przymuszano ją do przyjmowania leków. Kiedy tego nie robiła, była bita. Personel przywiązywał ją do łóżka" - czytamy w raporcie. Po dwóch miesiącach "atramentowa dziewczyna" znowu wróciła do domu. Jej stan - jak wspomina w rozmowie z Safeguard Defenders jej ojciec – pogorszył się jeszcze bardziej. Rodzice mieli problem, żeby się z nią skomunikować, sprawiała wrażenie nieobecnej. Do występujących już wcześniej objawów demencji doszły silne stany lękowe. Po kilku miesiącach, w listopadzie 2020 roku, Dong Yaoqciong znowu pojawiła się w sieci. Opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym przekazywała , że jest na skraju załamania nerwowego w związku z "ciągłym prześladowaniem" ze strony aparatu państwowego. Podkreślała przy tym, że nie jest chora psychicznie, ale była zmuszana do przyjmowania silnych leków wpływających na jej osobowość.