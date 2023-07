Cezary Łazarewicz: nie jestem Bogiem, tylko reporterem. Tajemnica śmierci przy Szewskiej 7

Umorzone kilka miesięcy później śledztwo prowadziło do wniosku, że Pyjas zginął, zachłysnąwszy się krwią po tym, jak pijany upadł na klatce schodowej w kamienicy przy Szewskiej. Jego najbliżsi przyjaciele, przekonani o udziale Służby Bezpieczeństwa, odrzucili ustalenia prokuratury. Śledztwo było kilkukrotnie wznawiane w III RP, a w 2010 roku została przeprowadzona ekshumacja ciała studenta. Kolejni biegli jako przyczynę śmierci podawali upadek z wysokości. Osią sporu pozostaje to, czy mogła spowodować go osoba trzecia.

Wildstein zwraca uwagę m.in. na to, że na miejscu śmierci Pyjasa nie znaleziono żadnych jego odcisków palców, choć logicznym wydaje się, że musiał trzymać się poręczy wąskich, stromych schodów, szczególnie że był pijany. Podważa wiarygodność świadka, do którego dotarł Łazarewicz i pyta, dlaczego ów świadek milczał przez 45 lat. Wskazuje, że z jednej z opinii biegłych medyków sądowych (z 1991 roku) wynika, że Pyjas został pobity. Przypomina, że dwóch byłych funkcjonariuszy SB zostało (już po upadku komunizmu) skazanych za utrudnianie śledztwa w sprawie śmierci Pyjasa.

Jeden z moich rozmówców stwierdził, że Maleszka wie wszystko o świecie, ale niewiele o sobie samym. Jego koledzy nie wierzą, że opublikowany w "Gazecie Wyborczej" tekst "Byłem Ketmanem" to szczera spowiedź. To, co może zrobić reporter, to wyłącznie skonfrontować to, co mówi Maleszka, z dokumentami i wspomnieniami na jego temat.