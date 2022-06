Dodatkowe 44 miliony dla CBA. Poseł ma sygnały o "narzędziu o bliźniaczym działaniu do Pegasusa"

"Potężna kwota"

Łącznie to ponad 44 miliony złotych, czyli 20 procent ubiegłorocznego budżetu tej służby.

- Potężna kwota dla takiej instytucji jak CBA. Dodatkowo każdy, kto miał do czynienia z finansami publicznymi, wie, jak szalenie trudno wydać takie pieniądze na dwa miesiące przed końcem roku. To po prostu za mało czasu, by zorganizować i rozstrzygnąć duże przetargi. Chyba że pieniądze zasiliły fundusz operacyjny służby, wtedy można je wydać nawet w kilka dni - komentuje Paweł Wojtunik, szef biura w latach 2009-2015.