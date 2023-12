Były senator PiS kontra nadzór budowlany. Samowola wciąż stoi, mur nie rozebrany, za to drzewa ścięte

Waldemar Bonkowski, były senator Prawa i Sprawiedliwości, wybudował pensjonat nad jeziorem. Gdy wyszło na jaw, że zrobił to niezgodnie z pozwoleniem na budowę i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, próbował doprowadzić do zmiany planu. Minął ponad rok, a budynek jak stał, tak stoi. I co teraz?