Broń hipersoniczna. Moda czy coś, czego powinniśmy się bać?

Północnokoreański despota 12 stycznia osobiście nadzorował test broni, która spowodowała uziemienie samolotów znajdujących się prawie dziewięć tysięcy kilometrów dalej. Najnowszy pocisk Pjongjangu poszybował w niebo i po kilku minutach trafił w cel odległy o 700 km. Rozwinął prędkość ponad dziesięciokrotnie większą od prędkości dźwięku, co samo w sobie nie jest dziwne - to prędkości rutynowo rozwijane przez różnego rodzaju pociski średniego i dalekiego zasięgu. Tym, co odróżniało ten test od wcześniejszych, jest to, że pocisk wykonał po drodze serię manewrów, które potencjalnie mogłyby mu pozwolić ominąć systemy antyrakietowe przeciwnika. Północnokoreańska agencja prasowa KCNA ogłosiła, że test zademonstrował "wielką zwrotność hipersonicznego szybowca".