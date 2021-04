"Nie ma wojny polsko-polskiej. Jest wojna polsko-polsko-polsko-polska"

Trudno sobie wyobrazić, żeby Donald Tusk - w 2015 roku - zdecydował się na powrót do Polski i zmianę konstytucji tylko po to, żeby nie dopuścić Kaczyńskiego do przejęcia władzy. A Piłsudski tak by zrobił - mówi Brian Porter-Szűcs, amerykański historyk, autor książki o Polsce "Całkiem zwyczajny kraj", w cyklu "Rozmowy polsko-niepolskie" Jacka Tacika.