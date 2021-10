Zniknął po zabójstwie brata, bratowej i bratanka. Prokurator: Jacek Jaworek najprawdopodobniej żyje

10 lipca pani Justyna została zamordowana w swoim domu razem z mężem Januszem i 17-letnim synem Jakubem. Cztery dni później ludzie we wsi jeszcze rozmawiali o ich śmierci, ale też przejmowali się nawałnicą. Po zbrodni zalecano im nie wchodzić do lasu - teraz także z powodu wiatrołomów. Sarny przestały podchodzić pod płoty. Borowce przestały być sielanką.

Połowa mieszkańców to ludność napływowa. Kupowali domy i przeprowadzali się na emeryturę do tej uroczej miejscowości, tak jak Fuchs. Dookoła lasy, dalej pola, do najbliższej miejscowości z przystankiem autobusowym - do siedziby gminy Dąbrowy Zielonej - ponad pięć kilometrów. W drugą stronę - do Koniecpola, skąd odjeżdżają pociągi - prawie dwa razy dalej.