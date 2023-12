Etgar Keret dla tvn24.pl: "Uderzenie w ludzi, którzy tworzyli mosty"

Jeżeli ktoś teraz będzie chciał wyjść na ulice i domagać się pokoju z Palestyńczykami, będzie zabiegał o ich prawo do samostanowienia, to chętnie do niego dołączę, ale nie tu w Tel Awiwie, a raczej w Waszyngtonie czy Teheranie. To w tych stolicach - a nie tu - leży klucz do rozwiązania tego konfliktu - mówi Etgar Keret, izraelsko-polski poeta, prozaik, felietonista, z którym w Tel Awiwie, w jego domu, spotkał się Jacek Tacik.