Król: ja nie walczę, raczej tańczę

- W naszym przypadku najważniejsza jest szczerość. Może to zabrzmi banalnie, ale na naszej - mojej i Iwony - drodze pojawiają się ludzie, którzy rozumieją to, co robimy i nie trzeba im zbyt wiele tłumaczyć. Tworzymy własny świat - mówi Błażej Król w rozmowie z tvn24.pl.