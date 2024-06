Most na rzece Krzywej. Nawet poseł wiedział, że będzie powódź

Mieszkańcy dzielnicy od lat proszą o przebudowę mostu. Ich sąsiadami są radni, były wicewojewoda, poseł. We wtorek przyszła ulewa. Pod mostem utknęły gałęzie. Woda popłynęła górą, na ulice, ogrody, do garaży, piwnic. W środę wyszło słońce. Alarm odwołano. Most jest prymitywny, powoduje powodzie, ale przebudowany nie będzie.