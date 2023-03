On wstał, koledze pocisk rozerwał pachwinę. Białoruski wioślarz walczy za Ukrainę

Był sportowcem, jest żołnierzem, tym frontowym, który ryzykuje życie każdego dnia. Do obrony Ukrainy, ojczyzny swojej żony, ruszył jako ochotnik - on, Białorusin. Śmierć przemknęła tuż obok niego w Bachmucie, w piekle na ziemi, gdzie został ranny, kiedy do ludzi raz za razem strzelał rosyjski czołg. - To, co tam się dzieje, porównać można do okropieństw II wojny światowej. Do Stalingradu - opowiada Paweł Szurmiej, rocznik 1976, wioślarz, dwukrotny olimpijczyk.