Barbara Nowak modliła się o uzdrowienie gejów. Zmienić szefów czy zlikwidować urząd?

Mówili uczniom nieprzyjętym do szkół, że "marzenia nie zawsze się spełniają", pisali artykuły wychwalające prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, polowali na nauczycielki i nauczycieli, którzy popierali Strajk Kobiet. To zaledwie część działalności, jaką przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mogą "pochwalić się" kuratorzy oświaty. Jaka przyszłość czeka ich i same kuratoria pod rządami demokratycznej opozycji?