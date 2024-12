Awantura wokół Lasów Państwowych. Wiceminister kontra leśnicy i branża drzewna

Personalno-polityczna awantura na szczytach "leśnej władzy". Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych, pisze do ministry klimatu i środowiska. To pokłosie publikacji tvn24.pl, w której nadzorujący LP wiceminister Mikołaj Dorożała w ostrych słowach mówił, co - jego zdaniem - dzieje się w Lasach Państwowych. Posłanka KO Magdalena Filiks żąda dymisji Dorożały. Przedstawiciele aktywistów pytają, czy to zaplanowane osłabianie współkoalicjanta (Polski 2050) przed wyborami prezydenckimi.