Arkadiusz Jakubik dla tvn24.pl: chcę być chory na Polskę do końca swoich dni

Arkadiusz Jakubik: Miłość do tego kraju. Choć wśród wielu moich znajomych słowo "patriota" nabrało pejoratywnego znaczenia, to ja się go nie wstydzę. Mam przerąbane, bo jestem zarażony tą chorobą - miłością do Polski, a co za tym idzie, wkurza mnie wszystko to, co złego się tutaj dzieje.