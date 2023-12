Na stary porządek z mechaniczną piłą. Argentyński Trump do sześcianu

Z jednej strony określany jest przez część komentatorów mianem populisty, bo głosi postulaty, o których i tak wiadomo, że są częściowo nie do zrealizowania. Co więcej, choć sam jest milionerem, osobowością medialną i znanym ekonomistą, szedł do wyborów z hasłem zwalczenia "politycznej kasty" i odebrania władzy zepsutym elitom.

Ludzie, którzy go znają, twierdzą, że mówi to, co naprawdę myśli. Podczas jednej z przedwyborczych debat bardzo przychylnie wypowiadał się o Margaret Thatcher. Nie trzeba być znawcą regionu, żeby wiedzieć, że takimi słowami trudno sobie kogokolwiek w Argentynie zjednać. To właśnie Thatcher w 1982 roku wysłała w stronę argentyńskich wybrzeży wojsko i zwyciężyła w wojnie o Falklandy. W zagranicznych mediach jest porównywany do Donalda Trumpa i Jaira Bolsonaro - byłego prezydenta Brazylii. Z polskich polityków najbliżej mu do Janusza Korwin-Mikkego, tylko w przeciwieństwie do nestora polskiej prawicy, mimo kontrowersyjnych wypowiedzi, zdobył poparcie ponad połowy głosujących Argentyńczyków.