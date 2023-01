60 milionów złotych archidiecezji lwowskiej pod lupą analityków. GIIF zawiadomił prokuraturę

Potwierdziliśmy w niezależnych od siebie źródłach, że analitycy Ministerstwa Finansów prześwietlili historię około dziesięciu kont, które w jednym z polskich banków posiadała archidiecezja lwowska. Pod lupę wzięli historię tych rachunków z pięciu lat - od roku 2017 do początków 2022 - a wyniki swojej pracy jesienią ubiegłego roku przesłali do prokuratury. Suma, którą obracano w tym czasie na kontach archidiecezji, to równowartość około 60 milionów złotych.

Slalom w prokuraturze

Według rozmówców tvn24.pl dokument Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (to urząd sprawowany przez wiceministra finansów odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy) najpierw trafił do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Tutejsi śledczy wkrótce spakowali go w koperty i osobiście zawieźli do swoich przełożonych, do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.