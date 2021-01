"Co z pandemii będzie? W dużej części młodego pokolenia nie będzie w Kościele"

o. Tomasz Dostatni (dominikanin, publicysta): Nie słyszałem o tym, ale to jest ciekawa rzecz, dlatego że Franciszek prawie na samym początku swojego pontyfikatu dawał do zrozumienia, że on tak rozumie papiestwo, że ono może być "na czas określony", czyli że papież może pójść na emeryturę. W książce "Franciszek między wilkami" włoskiego watykanisty Marco Politiego - jeszcze nieprzetłumaczonej na język polski – jest cały rozdział poświęcony rozumieniu papiestwa na czas określony. Zastanawiam się jednak, czy Kościół wytrzymałby trzech papieży… Bo może dojść do sytuacji, że Benedykt XVI (papież – senior) żyje, Franciszek przechodzi na emeryturę, a wybrany byłby nowy papież. Jeśli pan zaczął tak dość dowcipnie, to ja właśnie się zastanawiam, czy Kościół w swojej tradycji, też w tym konserwatyzmie, byłby w stanie to przeżyć.