Na nartach ze szczytu Broad Peak. "Przed sobą mam przepaść. Ruszam, po to tam przecież weszłam"

Boi się, wiadomo, że tak. Ma do tych gór ogromny szacunek, wyzwanie rzuca przecież szczytom najwyższym, nad poziom morza wystającym na ponad 8000 metrów. Stamtąd, po krótkim odpoczynku i chwili euforii, nie schodzi, a - uwaga! - zjeżdża na nartach. Jako pierwsza kobieta w historii dokonała tej sztuki niedawno na Broad Peak. - Na szczęście żyjemy już w takich w czasach, że mogę być silną, niezależną kobietą, której nie trzeba zadawać pytań, po co tam idzie i czy ma do kogo wracać - mówi Anna Tybor.