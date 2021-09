Kanclerz z cnotą powściągliwości

"Życie na podsłuchu" (reż. Florian Henckel von Donnersmarck) opowiada o porażającym systemie kontroli w komunistycznym raju Ericha Honeckera. Przez 40 lat istnienia, każdego roku, armia 300 tysięcy szpicli Stasi zaglądała obywatelom NRD do mieszkań, pod kołdrę, a nawet do ich neuroprzekaźników. By nie dopuścić do zagnieżdżenia się tam "myślozbrodni".

Jeśli kształtują nas dzieciństwo i młodość, to Merkel aż przez 30 lat wchłaniała opary w państwie Stasi. Już jako córka pastora nauczyła się trzymać język za zębami, ćwiczyła cnotę powściągliwości – wielce przydatną w politycznym biznesie. Bo jeśli w NRD stale musiała uważać na to, co i do kogo mówi, jak daleko może się posunąć, by przetrwać w dżungli pełnej policji, szpicli, komunistów czy wścibskich sąsiadów, to tę samą strategię przetrwania zastosowała w polityce, skoro i tu znalazła się na celowniku - tym razem mediów, rywali i politycznych wrogów.