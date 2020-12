Mars to marzenie. Ona wierzy, że je spełni

Alyssa Carson: Astronauci zazwyczaj dostają małą torebkę, do której mogą spakować rzeczy prywatne. Ja wzięłabym, oczywiście, zdjęcia rodziny i przyjaciół, każdy astronauta tak robi. Chciałabym zabrać też swoją nagrodę - najwyższe odznaczenie, które dostaje się na obozie kosmicznym. Pierwszy raz wzięłam w nim udział, gdy miałam siedem lat. Dostałam nagrodę i to był początek mojej przygody, a zabrać ją ze sobą na Marsa - to byłoby zamknięcie koła. Myślałam też o rzeczach do zabawy, na przykład o piłce. Na Księżycu można dobrze się bawić, grać w golfa, na Marsie na pewno też!