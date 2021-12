Niezabliźniona rana "wojny bez nazwy"

Od tej wojny minęło 60 lat, a nadal dzieli. Dwa narody, dwa państwa, zwycięzcy i przegrani, panujący i poddani. Do tego dochodzi całkiem konkretna bieżąca polityka i całkiem konkretne wybory prezydenckie na horyzoncie. Nie będą bez wpływu na to, co stanie się z pamięcią o całkiem niedawnym przecież konflikcie.