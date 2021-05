Kwaśniewski: niech Budka przestanie się obrażać, a weźmie się za robotę

Nie do końca. Jak po chorobie wyszedłem z autobusu i w drodze na wyciąg zarzuciłem narty na ramię, to po kilku krokach myślałem, że mi klatkę piersiową rozerwie. Straszny ból. Coś, co kiedyś nie było żadnym problemem, okazało się koszmarnym wysiłkiem. Teraz jest z tym dużo lepiej. Odczuwam też te mgły pocovidowe.