"Agenda Bidena jest popularna, ale on sam nie jest". Czy 2024 będzie rokiem Trumpa?

Na przewodniczącego (który w razie śmierci prezydenta i wiceprezydenta zostaje głową państwa) wybrano niejakiego Mike'a Johnsona. Piszę "niejakiego", bo to najmniej doświadczony przewodniczący od 140 lat. Ale dostał poparcie Trumpa i to wystarczyło. To nie jest złośliwość. Senator Susan Collins przyznała, że musiała sprawdzić postać Johnsona w Google. A to senator z jego własnej partii. Dodajmy, że poprzedni przewodniczący z Partii Republikańskiej stracił funkcję po buncie frakcji protrumpowskiej w Izbie Reprezentantów. Zaś sam Johnson wspierał wysiłki Trumpa, by odwrócić wynik przegranych wyborów, czego kulminacją był zryw jego fanatycznych zwolenników na Kapitol. Teraz zaś, już jako przewodniczący, Johnson zapowiedział, że Izba upubliczni kolejne nagrania z ataku na Kapitol, ale zasłoni twarze napastników, aby "nie narażać ich na odwet lub na zarzuty ze strony Departamentu Sprawiedliwości". A przecież napastnikami są najzagorzalsi wyznawcy Trumpa.