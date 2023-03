Afera w NCBR. Ujawniamy doradców od Bielana z "Czarnej Wieży"

Sierpień, 2022 roku. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek powołuje Pawła Kucha na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - rządowej agencji, która "wspiera rozwój innowacji w Polsce". Kuch to prawnik i ekonomista, portale informacyjne w powielanych depeszach piszą o jego "długoletnim doświadczeniu w kierowaniu zespołami, zarówno w sektorze gospodarczym, finansowym, jak i badawczo-rozwojowym".

W NCBR to czas dużych zmian, bo agencja przechodzi pod nadzór polityków Partii Republikańskiej. Tak ta partia dogadała się z Prawem i Sprawiedliwością, co zostało zapisane w umowie koalicyjnej. By wypełnić zapisy umowy, trzeba było zmienić ustawę. Nadzór nad agencją straciło Ministerstwo Edukacji i Nauki i Przemysław Czarnek, a zyskało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie wiceszefem był już wskazany przez Republikanów Jacek Żalek.