Poznaliśmy szczegóły konkursu na dotację z Funduszu Sprawiedliwości, który wygrała Fundacja Profeto, a do którego, jak twierdzi prokuratura, w ogóle nie powinna zostać dopuszczona. Ustaliliśmy, który z podejrzanych za co odpowiadał i co wpisywał w dokumentach, by fundacja prowadzona przez księdza Michała O. mogła wygrać. Wiemy, jaka była rola Tomasza M., dziś kandydata na "małego świadka koronnego".