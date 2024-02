W głowie miga im tysiąc powiadomień, a trzeba zrobić pranie. "Czuję się jak postać z kreskówki"

Dzień zaczynają od superplanu: sprawdzę maile, zapłacę rachunek za prąd, a potem pójdę na ważne spotkanie. W telefonie brzęczy powiadomienie: "Loty Kraków-Triest już od kwietnia!". Myślą: Triest? Nie byłem! Klik, klik, sprawdzają w sieci, co w tym mieście warto zwiedzić. Mijają trzy godziny... o nie! Kiedy ten czas zleciał? Już są spóźnieni na ważne spotkanie. Nie zrobili przelewu, nie sprawdzili maili. Jak to się stało, że od kwadransa czytają artykuł o historii nylonowych rajstop?

U innych bywa gorzej. Niezałatwione sprawy piętrzą się do tego stopnia, że do drzwi puka komornik. Niektórzy tracą pracę, czują się wypaleni zawodowo. Rozpadają im się relacje, do psychiatry trafiają, bo myślą, że to depresja.

Odkąd pamiętają, noszą w sobie niepokój. Czują, że życie, które prowadzą, to jeszcze nie jest to, bo to prawdziwe dopiero się zacznie. Albo czują, jakby wciąż byli na koloniach, gdzie mąż/żona i dzieci istnieją na niby, jak i cała ta nudna dorosłość. Najbardziej chcieliby mieć, jak kot, siedem żyć. I prowadzić je jednocześnie. Interesuje ich wszystko, a najbardziej to, co daje dopaminowy zastrzyk. (Bo to właśnie zmniejszone stężenie dopaminy, jednego z najważniejszych neuroprzekaźników wpływającego na układ nagrody w mózgu, daje objawy ADHD).