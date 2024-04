Annie Ernaux, laureatka Literackiej Nagrody Nobla 2022. Ostatnio ukazał się w Polsce jej zbiór "Ciała", w skład którego wchodzą trzy krótkie teksty z życia francuskiej pisarki. "Wydarzenie" to historia nielegalnej aborcji, której autorka poddała się jako studentka w 1963 roku. Na podstawie tej książki powstał film "Zdarzyło się" w reż. Audrey Diwan, nagrodzony Złotą Palmą na festiwalu filmowym w Cannes. W tekście "Pamięć dziewczyny" Ernaux wraca do momentu utraty dziewictwa i związanego z tą chwilą wstydu. Z kolei "Młody mężczyzna" - najkrótszy tekst zbioru - opowiada o romansie, który jako dojrzała kobieta przeżyła z 30 lat młodszym partnerem.

Annie Ernaux: To barbarzyństwo, że wciąż musicie o to walczyć. Wierzę, że wasza sytuacja w końcu się zmieni. Jak rozumiem, w Polsce to wyjątkowo trudne ze względu na pozycję Kościoła katolickiego. Nie brakuje ludzi, którzy wciąż, w XXI wieku, chcą kontrolować kobiety.

Będę trzymała kciuki za was, za to, żeby udało się uchwalić prawo zezwalające na aborcję.

Gdyby miała pani wystąpić przed posłami, co by pani powiedziała?

Prawo do aborcji jest kluczowe. Dopiero wtedy, gdy kobiety mogą same decydować o swoim losie, są prawdziwie równe mężczyznom. Podobnie jak oni mają wówczas pełne prawo do decydowania o swoim ciele. To prawo człowieka, a nie żadna fanaberia.