A co, gdyby Polski nie było w NATO?

Obecność Polski w NATO wydaje się dziś oczywistością, jednak wcale nie była przesądzona. Jaką nasz kraj miał alternatywę? Jak dziś wyglądałaby Polska, gdyby nie została członkiem Sojuszu? I czy w Rosji tak samo odżywałyby imperializm i dążenia do zmiany granic?







Obecność Polski w NATO przez 25 lat mogła spowszednieć. Stać się czymś oczywistym, naturalnym, nieuniknionym. Ale ona wcale nie była nieunikniona. W rzeczywistości było tylko jedną z możliwości, wcale nie najłatwiejszą.

Jakie rozwiązanie mogliśmy wybrać? Po zimnej wojnie i rozpadzie bloku socjalistycznego stanęliśmy przed dylematem - co dalej? Nie brakowało głosów, że NATO nie może rozszerzać się na wschód, bo naruszałoby tym interesy Rosji. Nie brakowało również głosów, że NATO w ogóle powinno przestać istnieć - tak samo jak przestał istnieć jego rywal - Układ Warszawski. Bo czemu ma służyć sojusz wojskowy, który nie ma wroga? Przed czym miałby bronić?

Patrząc z perspektywy lat 90., łatwiej zrozumieć, że historia naprawdę mogła potoczyć się zupełnie inaczej, a Polska nie musiała decydować się na wysiłek, jakim były starania o wejście do NATO. Zwłaszcza że już w 1993 roku władzę w Polsce odzyskało środowisko do niedawna jeszcze komunistyczne.

Co by było, gdyby Polska nie weszła w 1999 roku do NATO? Jak wyglądałby dzisiaj nasz kraj? O tym, jak mogłaby wyglądać alternatywna wersja historii, mówi dla tvn24.pl dr hab. Marek Madej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego.

Lech Wałęsa i Borys Jelcyn, 1993 rok PAP

Maciej Michałek: Co by było, gdyby Polska nie wstąpiła w 1999 roku do NATO?

Dr hab. prof. UW Marek Madej: To oczywiście trudno stwierdzić, niemniej na pewno nie byłoby lepiej, niż jest.

Dlaczego?

Wstąpienie do NATO było w zasadzie pierwszym krokiem, który potwierdzał nasze prozachodnie aspiracje i przynależność Polski do świata zachodniego. Akcesja wpływała także bezpośrednio na poziom naszego bezpieczeństwa i otwierała drogę do członkostwa w innych zachodnich strukturach, na czele z Unią Europejską.