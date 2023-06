Madka bombelka wydaje na tipsy czy inwestujemy w dzieci? Co Polacy naprawdę myślą o 500 plus

Kilka ustaleń z badań psychologów na temat postrzegania: człowiek łatwiej dostrzega to, co potwierdza, a nie to, co przeczy jego przekonaniom (pułapka samopotwierdzenia). Gdy coś obserwujemy (np. ptaki za oknem), to wydaje nam się to bardziej powszechne niż jest w rzeczywistości (efekt dostępności). Zawyżamy częstość tego, co pasuje do naszych oczekiwań i stereotypów (uwaga selektywna), jednocześnie ignorując inne informacje. Generalizujemy własne doświadczenia. Przeceniamy częstotliwość zdarzeń, które są najbardziej spektakularne. Zamykamy się w bańkach informacyjnych (rozmawiamy z ludźmi podobnymi do nas, sięgamy po media reprezentujące nasz punkt widzenia)… Przekłamujemy.