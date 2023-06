360 ton w powietrzu. Przenieśli most, szkoda go było na żyletki

Był w zbyt złym stanie, by mogły po nim jeździć auta i tramwaje. Ale w zbyt dobrym, by tak po prostu go pociąć. Zadecydowała poznańska przedsiębiorczość. Ponad 15 lat temu w stolicy Wielkopolski przeniesiono most. Do dziś służy on pieszym i rowerzystom.